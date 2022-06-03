Официальная газета свердловских властей снова сменила главреда

Главным редактором «Областной газеты» с понедельника станет журналист Александр Лакедемонский. Информацию «Новому Дню» подтвердил источник в издании, уточнив, что кандидатуру нового главреда согласовал губернатор Евгений Куйвашев.

Лакедемонский работает в «ОГ» с марта, ранее он занимал должность советника главного редактора – генерального директора. До этого он несколько лет занимался информационным блоком в компании «Россети Центр» (Москва), работал в ряде деловых изданий Свердловской области, среди которых газета «КоммерсантЪ-Урал» и журнал «Эксперт».

Ранее занимавший пост главного редактора Антон Стуликов продолжит работать в издании, но уже только в статусе генерального директора, прежде он совмещал обе должности.

Напомним, в конце прошлого года руководить «Областной газетой» стал бывший глава «Областного телевидения», а занимавшего должность главреда и директора издания Дмитрия Полянина назначили советником губернатора с окладом. Тогда кадровым перестановкам предшествовал длительный конфликт между департаментом информполитики Свердловской области и Поляниным – ведомство обвиняло его в том, что газета не выполняет госзадание, и требовала в судах вернуть потраченные миллионы. В итоге Полянин был уволен из-за нарушения п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ «Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов».

Екатеринбург, Елена Сычева

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