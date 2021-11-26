Свердловские власти сменили директора «Областной газеты»

У «Областной газеты», которая является официальным печатным органом губернатора и правительства Свердловской области, сменился руководитель.

Как сообщил «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией, и директором, и главным редактором «ОГ» теперь будет бывший директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. Такое решение приняли учредители газеты.

Прежний руководитель, Дмитрий Полянин, освобожден от должности. Напомним, в период его работы департамент информационной политики Свердловской области неоднократно судился с «Областной газетой. В ДИПе считали, что печатный рупор областной власти не выполняет госзадание, и требовали вернуть бюджетные деньги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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