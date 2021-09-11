Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты»

Сайт правительственной «Областной газеты» в Свердловской области заблокирован по уведомлению Роскомндазора. Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор издания Дмитрий Полянин.

По его словам, в четверг и пятницу «Областная газета» дважды «подверглась атакам» надзорного органа. В первом случае издание было привлечено к административной ответственности за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области.

Во втором случае сайт газеты был заблокирован и внесен в «Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» из-за сатирической статьи «Красной Бурды».

Текст «Как брать и как давать взятки, чтобы за это потом не взяли» от юмористического журнала был опубликован в «Областной газете» в ноябре 2017 года. Вольский районный суд Саратовской области посчитал этот материал инструкцией для чиновников и признал его запрещенным к распространению. В ОГ не знали о судебном процессе. В 2018 году по требованию Роскомнадзора текст удалили. Но в 2019 году при повторном рассмотрении дела в Кировском районном суде Екатеринбурга было принято решение в пользу «Областной газеты» и «Красной Бурды».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.21

В Свердловской области началось досрочное голосование. / «Архивы Нового дня» об исчезающих памятниках архитектуры. / Перевернувшийся «Гелендваген» исчез с проезжей части. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»