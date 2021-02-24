Суд приказал «Областной газете» вернуть 38 млн в бюджет

Сегодня департамент информационной политики Свердловской области в кассационной инстанции Арбитражного суда Уральского округа выиграл очередной иск о возврате «Областной газетой» 38 млн рублей в бюджет региона. Речь идет, напомним, о старой тяжбе, которая длится уже три года. В ДИПе посчитали, что печатный рупор областной власти не выполнил госзадание, и обратились в суд.

Позиция ДИПа в том, что тираж «Областной газеты» с публикациями о региональных властях был меньше, чем указано в госзадании. У самой «ОГ» иная версия. Подсчеты разнятся из-за методики – ДИП считает тираж только основной версии газеты, который зарегистрирован в Роскомнадзоре, а само СМИ – еще и дополнительные выпуски. Первые слушания по этому делу начались весной 2019 года. В суде первой инстанции формулу, по которой подсчеты ведет департамент, признали верной. Руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин пояснял «Новому Дню», что решение будут обжаловать в вышестоящей инстанции. «Департамент нам выставляет претензии, мы – им, раз договориться не можем, будем в суде разбираться», – сказал собеседник агентства.

Апелляционный суд в Перми также признал правоту департамента, однако по ходатайству ответчика решение было приостановлено – в виду «затруднительности или невозможности исполнения судебного решения». Но именно это ДИП оспорил в окружном суде, который стал в этой тяжбе последней инстанцией. Теперь газета должна вернуть в бюджет 38 млн рублей уже в начале марта, в противном случае министерство финансов заблокирует все счета «ОГ». Получить комментарий руководителя СМИ не удалось – Дмитрий Полянин не ответил на звонок корреспондента «Нового Дня».

Напомним также, что год назад, в марте 2020-го, Верховный суд России поставил точку в другом споре между редакцией «Областной газеты» и ее учредителем, правительством Свердловской области. Речь также шла о невыполнении госзадания, но только в 2017 году, ДИП требовал от СМИ вернуть субсидию в размере 3 млн рублей. Редакция обращалась с кассацией в Верховный суд, ссылаясь на то, что перевыполнила госзадание в первом квартале того же года, поэтому в невыполнении его в четвертом нет ничего противозаконного, но инстанция встала на сторону представителей правительства области.

Добавим, что все время, что идут тяжбы между «ОГ» и ДИПом, в кулуарах обсуждается возможная отставка Полянина. В начале июня 2019 года вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько говорил, что решение суда станет определяющим в этом вопросе. «Кадровые решения надо принимать не на основании того, нравится кто-то или не нравится, а в основе решения должно быть исполнение своих обязанностей теми или иными субъектами и оценка судебных либо правоохранительных органов», – пояснял Бидонько.

Однако никаких кадровых решений в правительстве по директору печатного органа не приняли. Вместе с тем, сменилось уже три директора департамента информационной политики (первые иски ушли в суд, когда за информполитику отвечал Александр Иванов, после ДИПом руководила Юлия Прыткова, а теперь – Юлия Хусаинова).

Екатеринбург, Елена Сычева

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