Редактор «Областной газеты» проиграл иск к властям региона в Верховном суде – теперь он должен бюджету три млн рублей

Верховный суд России поставил точку в споре между редакцией «Областной газеты» и ее учредителем, правительством Свердловской области. Речь идет о невыполнении госзадания – издание не справилось с информированием населения о деятельности высших органов власти региона, и потому должно вернуть субсидию, полученную на 2017 год, – три миллиона рублей. С требованием вернуть деньги в казну к главному редактору издания Дмитрию Полянину учредители обращались раньше, однако он решил оспорить это решение. Последнюю кассационную жалобу он подавал в Верховный суд России, ссылаясь на то, что перевыполнил госзадание в первом квартале 2017-го, поэтому в невыполнении его в четвертом квартале того же года нет ничего противозаконного. Однако суд встал на сторону представителей правительства области.

«Суды усмотрели недобросовестность учреждения, действиями которого были созданы условия для одностороннего, без согласия учредителя, снижения показателей государственного задания в последнем квартале 2017 года. Отклоняя довод о перевыполнении показателей в I квартале 2017 года, которое компенсирует их недостижение в IV квартале, суды также учли характер и цели деятельности учреждения, которые подразумевают стабильность выпусков и тиража издания в течение года, постоянный охват определенного объема читательской аудитории, и нашли, что произвольное снижение показателей государственного задания в последнем квартале 2017 года обусловило недостаточное обеспечение населения средством массовой информации, освещающим деятельность высших органов государственной власти Свердловской области и социально значимые вопросы, т.е. существенным образом сказалось на выполнении государственного задания в целом», – сказано в определении Верховного суда России от 3 марта 2020 года.

Напомним, что это не единственный спор между департаментом информационной политики Свердловской области и официальным рупором региональных властей. Также стороны судятся по поводу субсидии за 2018 год – речь идет о сумме в 38 млн рублей. По версии ДИПа, «Областная газета» не выполнила госзадание и в 2018-м, поэтому должна вернуть деньги в бюджет. Позиция главреда «ОГ» Дмитрия Полянина иная: по данным материалов спора, который рассматривался в арбитраже Свердловской области в прошлом году, подсчеты разнились из-за методики – ДИП считает тираж только основной версии газеты, который зарегистрирован в Роскомнадзоре, а само СМИ еще и дополнительные выпуски. Слушания по этому спору начались весной 2019-го, Арбитражный суд посчитал формулу, по которой подсчеты ведет департамент, верной. Сам руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин пояснял «Новому Дню», что это решение будет обжаловать в вышестоящей инстанции. «Департамент нам выставляет претензии, мы – им, раз договориться не можем, будем в суде разбираться», – сказал собеседник агентства.

Получить комментарий Дмитрия Полянина по решению Верховного суда России о споре на три миллиона рублей, не удалось. Он не отвечает на звонки на сотовый. В редакции уточнили, что он находится в командировке.

Напомним также, что в начале июня 2019 года вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько говорил, что решение суда станет определяющим при решении кадрового вопроса в «Областной газете». «Кадровые решения надо принимать не на основании того, нравится кто-то или не нравится, а в основе решения должно быть исполнение своих обязанностей теми или иными субъектами и оценка судебных, либо правоохранительных органов», – пояснял Бидонько.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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