В «Областной газете» прошли обыски. Сведения об обстоятельствах противоречивы (ФОТО)

Сегодня утром в редакции «Областной газеты» прошли обыски, были изъяты некие финансовые документы. Однако обстоятельства события довольно туманны.

По данным СМИ, сотрудники ДИП вместе с полицией приехали в редакцию в отсутствие главного редактора Дмитрия Полянина и потребовали открыть его кабинет. Его секретарь связалась с шефом, и тот якобы запретил ей кого-либо впускать. Но силовики настояли на своем, пишут Ura.ru.

Директор департамента информполитики Юлия Прыткова заявила РИА «Новый День», что ничего об обысках не знает. По ее словам, департамент проводит в редакции выездную плановую проверку, которая должна способствовать повышению эффективности работы газеты. Полицию в редакцию, по словам Прытковой, они не звали и сами ждут разъяснения от органов, что же там произошло.

Редактор ОГ Дмитрий Полянин долго был недоступен для комментариев, затем от его имени по редакциям СМИ был разослан весьма лаконичный комментарий: «Проверка, которая прошла сегодня в редакции издания, была запланирована еще в ноябре. Для нас это обычная работа. Все наши закупки есть в открытом доступе на сайте закупок».

Между тем приехавшие на место журналисты «Нового Дня» обнаружили, что с двери кабинета главного редактора сорвана ручка, замок разворочен.

В пресс-службе ГУ МВД обещали прокомментировать события позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

«Депутаты играют мышцами и показывают, кто в доме хозяин»: в чем подоплека конфликта между думой и мэрией. / «Наркоманская аудитория помолодела», – Андрей Кабанов отдал «Город без наркотиков» юному единороссу. / «А скоро здесь выступит «Ленинград»!» – инспекции FISU показали «Екатеринбург Арену» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»