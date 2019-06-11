«Это были не обыски»: в ГУ МВД прокомментировали события в «Областной газете»

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал визит силовиков в «Областную газету», заявив, что называть то, что там произошло, обысками, не вполне корректно.

«Некоторые СМИ назвали то, что произошло сегодня в «Областной газете», обысками. На мой взгляд, такая трактовка была выбрана целенаправленно, дабы привлечь повышенное внимание к теме, – заявил РИА «Новый День» полковник Горелых. – В реальности визит трех представителей департамента информационной политики Свердловской области и сотрудников полиции УМВД по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями носил иной характер. Редакцию печатного издания специалисты посетили с целью анализа служебной документации финансово-хозяйственной деятельности. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа. По ее окончании в адрес органов внутренних дел поступит официальное заключение, по нему и будет принято соответствующее решение. Отмечу, проведенное мероприятие не отразилось на процессе выпуска газеты и работе творческого коллектива».

Интересно, что ранее директор департамента информполитики Юлия Прыткова сообщила «Новому Дню», что департамент проводил в редакции выездную плановую проверку, которая должна способствовать повышению эффективности работы газеты. Полицию в редакцию, по словам Прытковой, они не звали и сами ждут разъяснения от органов, что же там произошло. Редактор ОГ Дмитрий Полянин подтвердил, что проверка, которая прошла сегодня в редакции издания, была запланирована еще в ноябре. «Для нас это обычная работа. Все наши закупки есть в открытом доступе на сайте закупок», – заявил он. Между тем приехавшие на место журналисты «Нового Дня» обнаружили, что с двери кабинета главного редактора сорвана ручка, замок разворочен.

Екатеринбург, служба информации

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