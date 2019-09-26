«Облгазета» проиграла ДИПу в суде – издание должно вернуть в казну 38 млн рублей

«Областная газета» проиграла еще один суд департаменту информполитики Свердловской области. Теперь издание должно вернуть 38 млн рублей в бюджет, а главред и директор Дмитрий Полянин может лишиться должности. Как напоминает «Новый День», речь идет об иске, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Сумма, которую у «ОГ» требует вернуть ДИП, – это плата за госзаказ, который, по версии департамента, а теперь и суда, не был выполнен.

Позиция ДИПа заключается в том, что тираж «Областной газеты» с публикациями о региональных властях был меньше, чем указано в госзадании. У самой «ОГ» иная версия. Подсчеты разнятся из-за методики – ДИП считает тираж только основной версии газеты, который зарегистрирован в Роскомнадзоре, а само СМИ еще и дополнительные выпуски. Первые слушания по этому спору начались еще в весной. В итоге в суде посчитали формулу, по которой подсчеты ведет департамент, верной. Руководитель «Областной газеты» Дмитрий Полянин пояснил «Новому Дню», что решение будут обжаловать в вышестоящей инстанции. «Департамент нам выставляет претензии, мы – им, раз договориться не можем, будем в суде разбираться», – сказал собеседник агентства.

«Областная газета» и ее учредитель уже судились – из-за субсидии в три млн рублей, которую ДИП потребовал вернуть у издания, не досчитавшись печатных полос в газете. Департамент выиграл этот суд, ответчик подал апелляцию, но вновь проиграл, сейчас рассматривается уже кассационная жалоба.

Напомним также, что в начале июня этого года вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько говорил о том, что вердикт суда станет определяющим при решении кадрового вопроса в «Областной газете». «Кадровые решения надо принимать не на основании того, нравится кто-то или не нравится, а в основе решения должно быть исполнение своих обязанностей теми или иными субъектами и оценка судебных, либо правоохранительных органов», – пояснял Бидонько.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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