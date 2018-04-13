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Четверг, 19 апреля 2018, 18:54 мск

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Главного редактора «Областной газеты» избили арматурой

На главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина вчера вечером было совершено нападение.

Коллеги Полянина сообщают, что уже возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведёт следственный комитет.

«Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате – ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро», – рассказал ОГ сам Полянин. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, в частности – с публикациями о «коммунальных войнах» в Екатеринбурге.

«По факту причинения телесных повреждений главному редактору «Областной газеты» следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СК по Свердловской области организовал доследственную проверку. Проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста, но в настоящий момент объективных данных об этом пока что не имеется. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил «Новому Дню» официальный представитель СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу РИА «Новый День» обещали прокомментировать инцидент через час.

Екатеринбург, служба информации

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