Куйвашев сделал Цветкова своим советником по поглощению горздрава. Сколько получают на такой должности?

Кадровое решение этой недели – увольнение министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, которому тут же нашлась работа. Как сообщил губернатор Евгений Куйвашев, бывший глава минздрава станет его советником и займется на этом посту поглощением екатеринбургского горздрава, который станет частью областной системы здравоохранения.

Сколько точно у губернатора Свердловской области советников в настоящий момент, неизвестно, как неизвестно и число тех из них, кто трудится не на общественных началах, а за зарплату. «Новый День» обратился в департамент информационной политики Свердловской области с этим вопросом. Также мы попросили ДИП уточнить, будет ли получать Цветков ежемесячные выплаты из бюджета. Ответ будет опубликован, как только он поступит в редакцию.

Пока «Новый День» расскажет, сколько получают советники губернатора Свердловской области вообще. Суммы закреплены в указе главы региона № 75 и областном законе «Об особенностях государственной гражданской службы» в редакции от 25 декабря 2019 года. Согласно этому документу, советник губернатора – это государственная гражданская служба. Поэтому люди на этих постах получают зарплату. Во-первых, это оклад. Для советника губернатора он составляет 33 765 рублей в месяц. Сумма скромная и даже меньше средней зарплаты по Екатеринбургу. Но советнику положены «ежемесячные и иные дополнительные выплаты».

И это еще не все. «При формировании фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской области сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год)», – говорится в документе, а затем следует перечисление. Во-первых, за классный чин доплачивают один должностной оклад. Во-вторых, за выслугу лет на госслужбе выплачивают три должностных оклада. В-третьих, за особые условия государственной гражданской службы Свердловской области доплачивают десять должностных окладов. В-четвертых, за работу с гостайной положена половина должностного оклада. В-пятых, за выполнение «особо важных и сложных заданий» госслужащий может рассчитывать еще на шесть окладов месячного денежного содержания. В-шестых, в качестве ежемесячного денежного поощрения ему положено восемь должностных окладов. В-седьмых, госслужащий может претендовать на единовременную выплату на время отпуска – два оклада месячного содержания. Наконец, в-восьмых, применяется районный коэффициент – для Свердловской области он составляет 1,15.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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