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Четверг, 30 июля 2020, 09:30 мск

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Свердловчане негодуют из-за решения Куйвашева назначить Цветкова своим советником

Жители Свердловской области крайне негативно отреагировали на решение губернатора Евгения Куйвашева сделать Андрея Цветкова своим советником. Они считают, что министра здравоохранения необходимо было уволить.

«Мда, после его действий в карантин это очень странное решение. Убить, что еще держалось на плаву. Спасибо», – пишет khizgniakova.

«То есть он занижал статистику, а сейчас что он будет делать? При нем развалилось в медицине Свердловской области все, что можно было, и вы его в советники? Он сам, интересно, где лечится?» – спрашивает sunshine_luck4882.

Некоторые выбирают более жесткие выражения. «Боже, на одном посту с работой не справился, теперь другое рабочее место зас*т, потом в губернаторское кресло усядется», – пишет lana_slawina.

Часть подписчиков губернатора восприняли кадровое решение как повышение. «Интересно получается, систему Цветков развалил, так его еще и повысили?! Его гнать поганой метлой надо, и лишить всего», – настаивает lelik1939.

«Сколько можно «топить» нашу медицину в области ? Вы как пришли к нам, так все только хуже и хуже с медициной у нас», – негодует yuliya_bok.

Некоторые пользователи сравнивают ситуацию с другими назначениями. «Точно так же мэр появился в Нижнем Тагиле. С должности министра сняли, к нам его сослали. Что за хр*ь творится, губернатор?» – спрашивает emelianov2433.

Многих возмутило и то, что Куйвашев написал слова благодарности Андрею Цветкову в своем посте. «Благодарность за работу в период пандемии??? А его не за это сняли?» – удивляется svetlyakova639.

Напомним, спустя всего десять дней после визита в Екатеринбург министра здравоохранения России Михаила Мурашко было принято решение об отставке Андрея Цветкова и о назначении на пост главы регионального ведомства главврача детской больницы № 9 Андрея Карлова. Поводом для отставки Цветкова стал, как считают источники «Нового Дня», разгром, который устроил федеральный министр свердловским чиновникам. Росздравнадзор обнародовал результаты проверки местного минздрава, в ходе которой вскрылись как систематические нарушения, связанные с функционированием системы здравоохранения в принципе, так и локальные – в ситуации по коронавирусу. Местные власти, например, занижали статистику, которую передавали в федеральный центр, например, по свободным койкам для лечения пациентов с Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

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