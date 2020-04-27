Проверка показала: в больницах Свердловской области не хватает аппаратов ИВЛ, бронхоскопов, лекарств и простых бахил

В Свердловской области практически во всех больницах, которые принимают больных с подозрением на коронавирус, недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и дополнительного оборудования – бронхоскопов, мониторов, шприцевых насосов, аспираторов. Такие данные представил сегодня полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время совещания с губернаторами округа. В некоторых учреждениях не хватает элементарных масок и перчаток.

По поручению полпреда президента в УрФО в медучреждения, принимающие пациентов с коронавирусом, выезжали специалисты для проверки ситуации на места. Итоги показали, что реальное положение дел в больницах расходится с цифрами, которые губернаторы предоставили в своих отчетах.

«Например, в городской инфекционной больнице в Нижнем Тагиле на момент проверки отсутствовал бронхоскоп, 53 монитора наблюдения, 117 шприцевых насосов, 76 аспираторов, 117 увлажнителей кислорода, 250 масок для неинвазивной вентиляции. В учреждении отсутствует 47 аппаратов ИВЛ, – заявил Цуканов. – В Городской клинической больнице № 40 (Екатеринбурга, – прим. ред.) кислородной подводкой обеспечено всего 103 койки из 289, на момент выезда велись работы по оборудованию еще 30 коек (согласно информации органов власти Свердловской области в данном учреждении кислородом обеспечено 289 коек), из них реанимационных только 20 (согласно информации органов власти Свердловской области – 48 коек). В терапевтическом корпусе учреждения, где планируется развернуть 118 коек, проводятся работы по подводке кислорода, на момент осмотра кислород к корпусу не подведен (монтируется кислородная магистраль, срок окончания работ не определен)».

В Каменске-Уральском ситуация еще хуже. Там развернуто 160 коек, но только 47 из них обеспечены кислородом (а должно быть 112). Созданы только 20 реанимационных коек из 47 необходимых.

«Существует потребность в 36 аппаратах ИВЛ, 37 мониторах наблюдения, 56 аспираторах, 84 банках Боброва, 84 шприцевых насосах, 56 масках для неинвазивной терапии, – продолжил полпред про Каменск-Уральский. – Практически во всех остальных проверенных медицинских учреждениях Свердловской области выявлены аналогичные нарушения».

Также проверка полпредства выявила, что во всех больницах не хватает средств индивидуальной защиты: костюмов, респираторов, очков, бахил. Не хватает и лекарственных препаратов, в дефиците гидроксихлорохин, хлорохин, тоцилизумаб.

Существуют проблемы и с кадрами. Не хватает пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов.

«У Свердловской области имеется необходимый кадровый резерв. Однако отсутствие на 26 апреля поименного прикомандирования медицинских работников может не позволить оперативно приступить к работе необходимому количеству медицинских специалистов. По информации территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области, сохраняется нехватка врачей и среднего медицинского персонала даже с учетом командирования специалистов, при этом не используется ресурс телемедицинского консультирования», – прокомментировал Цуканов.

На устранение недостатков губернаторам УрФО дали один день.

Добавим, что всего в округе (по состоянию на 26 апреля) 51 тяжелый пациент с коронавирусной инфекцией, из них на ИВЛ находится 31 человек. Фактически свободно порядка 2 тысяч аппаратов ИВЛ. При этом треть коек от общего числа развёрнутых – уже занято больными с пневмониями, в том числе с «ковидными».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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