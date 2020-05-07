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Четверг, 7 мая 2020, 18:47 мск

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На Урале семь пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Свердловской области семь пациентов, которым поставили диагноз «коронавирус нового типа», подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе региона. Ранее там сообщали, что состояние 15 госпитализированных с Covid-19 оценивается как тяжелое, еще 59 человек в состоянии средней тяжести.

Сколько точно пациентов госпитализированы с китайским коронавирусом, не сообщается – по данным оперштаба на 13:00 7 мая, в регионе было зарегистрировано 1429 случаев заражения, вылечились 243 человека. Неизвестно и то, у какого количества человек коронавирусная инфекция протекает бессимптомно – в оперштабе затруднились назвать точную цифру, однако накануне глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе брифинга заявил, что никаких проявлений болезни нет примерно у 58% тех, у кого подтвердился Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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