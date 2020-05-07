На Урале семь пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Свердловской области семь пациентов, которым поставили диагноз «коронавирус нового типа», подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе региона. Ранее там сообщали, что состояние 15 госпитализированных с Covid-19 оценивается как тяжелое, еще 59 человек в состоянии средней тяжести.

Сколько точно пациентов госпитализированы с китайским коронавирусом, не сообщается – по данным оперштаба на 13:00 7 мая, в регионе было зарегистрировано 1429 случаев заражения, вылечились 243 человека. Неизвестно и то, у какого количества человек коронавирусная инфекция протекает бессимптомно – в оперштабе затруднились назвать точную цифру, однако накануне глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе брифинга заявил, что никаких проявлений болезни нет примерно у 58% тех, у кого подтвердился Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

Люди – Куйвашеву: «Вы пытаетесь голодным доказать, что они сытые». / 9 мая по улицам Екатеринбурга проедет «Трамвай Победы» (ФОТО). / За больными с легкой формой Covid-19 решено следить с помощью сотовых телефонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»