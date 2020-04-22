У больниц в маленьких городах забирают аппараты ИВЛ – и передают их городам побольше (ДОКУМЕНТ)

У больниц небольших городов в Свердловской области забирают аппараты ИВЛ в пользу более крупных медучреждений. На это обратил внимание депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Он опубликовал документ за подписью главврача городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марины Хломанских на имя министра здравоохранения региона Андрея Цветкова.

В письме говорится, что медучреждение «готово принять» 28 аппаратов ИВЛ из больниц менее крупных городов в Свердловской области. В списке «доноров» медучреждения Асбеста, Кушвы, Верхнего Тагила, Сысерти, Дегтярска, Алапаевска, Ревды, Арамили, Верхней Пышмы и так далее. «Минздрав Свердловской области планирует забрать аппараты ИВЛ в одиннадцати больницах региона, чтобы отдать их в Нижний Тагил. А как больница Алапаевска, простите, должна будет лечить коронавирусных без аппаратов ИВЛ, если зараза, не дай Бог, дойдет до туда», – пишет депутат в своем фейсбуке.

Действительно, как уже сообщал «Новый День», коронавирус дошел и до маленьких городов. Например, в больнице Ревды, где есть только 16 аппаратов искусственной вентиляции легких (в городе, по данным последней переписи, живет 62 тысячи человек), уже было два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Одного выписали – он выздоровел, а другого перевели в ГКБ № 40. Такие данные агентству предоставили в региональном оперативном штабе.

Там объяснили, что свердловский минздрав создал «перечень медицинских организаций для оказания помощи больным с тяжелыми, среднетяжелыми формами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и Covid-19». Тагильская инфекционка – одна из них. «Сюда маршрутизируются пациенты из близлежащих территорий, которым нужно особое медицинское наблюдение в ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Больницы, внесенные в перечень минздрава, временно перепрофилируются, и на их площадках создается резерв коек, обеспеченных аппаратами ИВЛ или обеспеченных кислородной подводкой. Для этого используются имеющиеся собственные ресурсы больниц, закуплены новые аппараты, направлены заявки в Минздрав РФ на поставку дополнительной техники. Часть аппаратов приобретена благотворителями. Еще часть перераспределяется из тех медицинских учреждений, которые не привлекаются к контролю над эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Из их резерва временно передаются аппараты ИВЛ, незадействованные при оказании экстренной и неотложной помощи», – уточнили в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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