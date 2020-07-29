Теперь официально – в Свердловской области новый министр здравоохранения

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подтвердил информацию о кадровой перестановке в минздраве региона. Теперь главой ведомства будет Андрей Карлов, бывший главврач детской клинической больницы № 9 Екатеринбурга. В свою очередь, Андрей Цветков отправлен в отставку, он получил пост советника губернатора Свердловской области.

По словам Куйвашева, Цветков будет заниматься созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединяя базы данных Екатеринбурга и региона. «Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», – прокомментировал Куйвашев.

Напомним, об отставке Цветкова источники «Нового Дня» сообщили в понедельник, 27 июля, тогда сообщалось, что рассматривались несколько кандидатур ему на замену – главные врачи областных и городских медучреждений. В итоге пост достался Карлову.

Еще до Цветкова ушел из министерства его зам Олег Рейтблат, который уехал обратно в Тюмень. Также источники «Нового Дня» сообщали о скорой отставке замминистра здравоохранения Ирены Базите, которая прежде была главным эпидемиологом региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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