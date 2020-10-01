Куйвашев начал перевод екатеринбургских больниц в собственность области

Сегодня, 1 октября, правительством Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым приняты решения, позволяющие принять в собственность региона 23 учреждения здравоохранения Екатеринбурга.

«Среди вопросов повестки заседания – внесение изменений в программу управления госсобственностью, что позволит принять на баланс области 23 учреждения здравоохранения Екатеринбурга. Это важный шаг в работе по интеграции здравоохранения Екатеринбурга в систему здравоохранения Свердловской области», – цитирует губернатора департамент информполитики.

Также на заседании областного правительства приняты другие решения, необходимые для объединения систем. В частности, постановление о реорганизации медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ Свердловской области), необходимой для присоединения к нему екатеринбургского центра «Мединком».

Как уже сообщал «Новый День», 4 августа депутаты заксобрания приняли областной закон, лишающий администрацию Екатеринбурга полномочий в сфере здравоохранения. В тот день перед ними выступил замгубернатора Павел Креков. Он рассказал, что Екатеринбург остался едва ли не единственным городом в стране, который сохранил такие полномочия, но современные реалии требуют создания единой системы управления здравоохранением. Он пояснил, что уже в 2020 году начнутся мероприятия по передаче 23 муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность области, вместе с закрепленным за ними имуществом и штатом сотрудников.

Добавим, советником губернатора Свердловской области по созданию единой цифровой системы здравоохранения, объединяющей базы данных Екатеринбурга и региона, был назначен экс-министр здравоохранения Андрей Цветков. Это решение вызвало возмущение у многих подписчиков губернатора в сети инстаграм, которые обвиняют экс-министра во многих грехах – например, в занижении статистики по коронавирусу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

Замглавы Краснотурьинска возмущен «добротой» садоводов: «Додумались насыпать косолапому по ведру яблок». / Спектакли театра драмы неделю будут показывать на канале «Театр». / На ЕКАДе «газель» протаранила четыре машины (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»