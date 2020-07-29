Мэр Екатеринбурга: муниципальные больницы отдадут области, чтобы привлекать деньги из бюджета

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, зачем проводится реформа по передаче всей муниципальной сферы здравоохранения в подчинение области. Это, по словам градоначальника, позволит привлекать средства из федерального бюджета, которые выделяются на государственные учреждения, но не на муниципальные.

«Для Екатеринбурга это [объединение муниципального и областного здравоохранения] благо. Мы на сегодня остались 1-2 города в стране, где еще существует система муниципального здравоохранения. Но все госпрограммы, финансируемые из федерального бюджета, они про государственные больницы. Это государственная стратегия, там нет упоминаний о муниципальных учреждениях. И чтобы привлекать дополнительные средства на развитие нашей сферы здравоохранения, этот ход необходим, – пояснил Александр Высокинский в прямом эфире канала «Студия 41». – В любом случае мы будем принимать участие в управлении этим хозяйственным комплексом. Нас не разорвать. Сфера здравоохранения муниципальная завязана на сферу образования. Это вакцинация, профилактики, все необходимые профосмотры.

Сфера будет работать как работала. Контакт с коллегами из областного правительства полный».

Мэр добавил, что рассчитывает после передачи всех муниципальных больниц в область привлечь дополнительно миллиарды рублей.

«Нам надо несколько миллиардов привлекать на реконструкцию 40-й больницы и строить там новый хирургический корпус. Надо заниматься 23-й больницей, которая давно нуждается в реконструкции. Нам надо строить новое здание детской больницы на Уралмаше. Мы его проектируем за счет нашего бюджета и когда это будет в области, надеюсь, что построим», – отметил Высокинский.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 августа медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области, что позволит унифицировать базу данных о пациентах, которые проходят лечение во всех видах больниц. А уже завтра, 30 июля, комитет заксобрания по местному самоуправлению сразу в трех чтениях рассмотрит законопроект, по которому полномочия горздрава Екатеринбурга отойдут минздраву Свердловской области. После вступления закона в силу в собственность области перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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