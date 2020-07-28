Передачу екатеринбургского здравоохранения в область начнут обсуждать в заксо 30 июля

Уже в этот четверг, 30 июля, комитет заксобрания по местному самоуправлению сразу в трех чтениях рассмотрит законопроект, по которому полномочия горздрава Екатеринбурга отойдут минздраву Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает признать утратившим силу закон, согласно которому местное самоуправление в Екатеринбурге было наделено полномочиями по организации оказания медпомощи. Докладчиком заявлен «представитель правительства Свердловской области», но кто именно – пока неизвестно. Содокладчиком значится председатель профильного комитета заксо, единоросс Михаил Ершов. Вероятно, уже 4 августа законопроект будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания заксо – последнего в весенней сессии. Напомним, по данным «Нового Дня», губернатор Евгений Куйвашев вот-вот подпишет указ об увольнении министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, хотя официально эту информацию пока не подтвердили.

После вступления закона в силу в собственность Свердловской̆ области перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. «В пояснительной записке пишут, что это, дескать, «позволит повысить эффективность оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области». Не очень понятно, конечно, каким образом, но начальству виднее», – написал в фейсбуке депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

В Свердловской области возникает по 12 лесных пожаров в сутки – виной всему засуха и жара. / В трех свердловских территориях введен режим ЧС из-за лесных пожаров. / Смог в Екатеринбург принесло с пожаров в ХМАО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»