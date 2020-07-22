Подготовлен законопроект о передаче полномочий горздрава в область

В Свердловской области подготовлен проект закона, по которому полномочия горздрава Екатеринбурга отойдут минздраву Свердловской области. Документ предполагает признать утратившим силу закон, по которому местное самоуправление в Екатеринбурге было наделено полномочиями по организации оказания медпомощи. Законопроект рассмотрят завтра, на заседании правительства, после его должны внести в заксо.

«В собственность Свердловской области с 1 января 2021 года перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. В пояснительной записке пишут, что это, дескать, «позволит повысить эффективность оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области». Не очень понятно, конечно, каким образом, но начальству виднее», – написал в фейсбуке депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Слухи о том, что полномочия горздрава отдадут в областное правительство, ходили уже не один год. Однако 21 июля замгубернатора Павел Креков официально подтвердил такую информацию. За несколько дней до этого в область приезжал глава минздрава РФ Михаил Мурашко, на закрытом совещании министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову устроили разнос.

Добавим, всего полгода назад на своей пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев заявил, что медицинские скандалы в Свердловской области случаются из-за «человеческого фактора», а не по вине министра здравоохранения Андрея Цветкова. Когда журналисты спросили: кто должен нести ответственность за бардак в медицине, если не министр, Куйвашев со вздохом ответил, что работа у Цветкова и так не сахар. Министр отвечает за огромное количество учреждений, и ему за всем уследить сложно. После принятия законопроекта министру придется следить еще и за системой здравоохранения города-милионника.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

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