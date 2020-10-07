Екатеринбургские депутаты выступили против ликвидации горздрава: «Это ошибка»

Начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов сегодня в рамках информационного часа в думе рассказал, как будет проходить передача муниципальных больниц в собственность областного минздрава.

До 1 января 23 медицинских организации сменят учредителя. Среди них – 11 взрослых и 5 детских больниц, станция скорой помощи имени Капиноса, клинико-диагностический центр, городской центр медицинской профилактики, Екатеринбургский перинатальный центр, стоматологии № 1 и № 12, ведомственный архив горздрава. Также областными станут детский санаторий «Изоплит» и АНО «Объединение «Стоматология».

Вместо городского управления здравоохранения будет создан отдел территориального развития в минздраве. Демидов заверил, что переход не отразится на медицинском персонале – никаких сокращений сотрудников и пересмотра зарплат не планируется. Для горожан тоже ничего не поменяется, так как стандарты оказания медицинской помощи останутся прежними. Пока неясно, куда распределят сотрудников бывшего горздрава – они либо останутся в мэрии Екатеринбурга, либо переедут в другое здание. Решение будет принимать новый учредитель, подчеркнул Демидов.

По словам руководителя ДУМИ Майи Строшкой, в муниципальной собственности остаются только неиспользуемые помещения городских больниц. Также на балансе мэрии сохранятся два объекта: поликлиника ЦГБ № 3 на ул. Бебеля, 160, и здание ДГБ № 11 на ул. Нагорной, 48. В них выявлена неузаконенная перепланировка, и МУГИСО не может зарегистрировать учреждения, пока администрация Екатеринбурга за свой счет не проведет согласование надстроек, возведенных 30 лет назад. Вместе с больницами на областной уровень будут переданы все проекты по возведению новых медучреждений, а также земельные участки под них.

Екатеринбургские депутаты с тревогой отнеслись к будущей реорганизации здравоохранения.

«Сегодня государство практически изничтожило местное самоуправление. Сначала забрали максимальное количество денег у муниципалитетов, или, простите, обобрали, а теперь отбирают важные сферы деятельности. В конце концов, наше государство состоит из городов, в которых живут люди, зарабатывают деньги и платят налоги. По моему мнению, у муниципалитета должны быть свои образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита – хотя бы часть этих направлений. Мы столько денег вложили в городские больницы, закупали оборудование для них. Я понимаю, что решение о передаче уже принято. Но я считаю, что это ошибка. И если городской думе дадут сказать свое мнение, я лично буду голосовать против этого решения», – высказался Михаил Матвеев.

Константин Киселев предложил пригласить на заседание думы министра здравоохранения Андрея Карлова. Он отметил, что именно ему следует задавать вопросы о передаче горздрава, а также о будущем финансировании пока еще городских больниц.

«Мне немного жаль отдавать области то, что есть сейчас в городе. Потому что я не знаю, смогут ли завтра горожане так же легко придти в поликлинику, взять талончик и попасть к врачу. Также меня беспокоит судьба медицинских работников, не скажется ли переход на их зарплатах», – отметил Алексей Вихарев.

Напомним, 4 августа заксобрание Свердловской области приняло закон о лишении Екатеринбурга полномочий в сфере здравоохранения. На реорганизацию будет потрачено 723 миллиона рублей.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что для города реформа здравоохранения станет благом. По его словам, получив новый статус, городские больницы смогут претендовать на федеральное финансирование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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