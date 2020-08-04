Заксо лишает Екатеринбург полномочий в сфере здравоохранения. Реорганизация потребует 723 млн рублей

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект, лишающий администрацию Екатеринбурга полномочий в сфере здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил замгубернатора Павел Креков. Он рассказал, что Екатеринбург остался едва ли не единственным городом в стране, который сохранил такие полномочия, но современные реалии требуют создания единой системы управления здравоохранением. По словам Крекова, на это областным властям неоднократно указывал Росздравнадзор.

Уже подготовлен план действий. В 2020 году начнутся мероприятия по передаче 23 муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность области, вместе с закрепленным за ними имуществом и штатом сотрудников. Принятие закона потребует дополнительных 723 млн рублей на проведение реорганизации.

Вопросов к выступающему у депутатов оказалось не очень много. Например, Евгений Зяблицев заявил, что он как житель Екатеринбурга волнуется, что будет с финансированием больниц в областном центре, когда их передадут в область, так как больницы в других городах зачастую находятся в гораздо худшем положении. На что Креков пообещал, что станет не хуже, а лучше, так как средства государственных программ направляются только субъектам РФ, а не муниципалитетам, поэтому сейчас областные власти «ограничены в финансовом маневре». Он также заявил, что в ближайшие несколько лет регион получит около 11 млрд рублей на развитие здравоохранения, и существенная часть этой суммы уйдет на больницы Екатеринбурга. В первую очередь областной минздрав обещает решить вопросы возобновления строительства операционного блока ГКБ № 40 и с развития НИИ ОММ. В ближайшее время Креков и новый областной министр Андрей Карлов планируют обсудить эти вопросы в Москве.

Добавим, недавно стало известно, что советником губернатора Свердловской области по созданию единой цифровой системы здравоохранения, объединяющей базы данных Екатеринбурга и региона, был назначен экс-министр здравоохранения Андрей Цветков. «Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», – прокомментировал Куйвашев. Это решение вызвало возмущение у многих подписчиков губернатора в сети инстаграм, которые обвиняют экс-министра во многих грехах – например, в занижении статистики по коронавирусу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи. / Высокинский посоветовал рациональнее тратить деньги при ремонте театра кукол (ФОТО). / Заксо отменило областные штрафы за нарушение «коронавирусного» режима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»