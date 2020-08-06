Куйвашев подписал закон о передаче екатеринбургских больниц минздраву

Губернатор Евгений Куйвашев подписал принятый заксобранием 4 августа закон о лишении администрации Екатеринбурга полномочий в сфере здравоохранения. Сегодня же закон официально опубликован в «Областной газете». Он вступает в силу с 1 января 2021 года.

Как уже сообщал «Новый День», в правительстве уже подготовлен план действий. В 2020 году начнутся мероприятия по передаче 23 муниципальных учреждений здравоохранения в госсобственность области, вместе с закрепленным за ними имуществом и штатом сотрудников. Принятие закона потребует дополнительных 723 млн рублей на проведение реорганизации.

Советником губернатора по поглощению городского здравоохранения минздравом был назначен экс-министр здравоохранения Андрей Цветков. Это решение вызвало возмущение у многих подписчиков губернатора в сети инстаграм, которые обвиняют экс-министра во многих грехах – например, в занижении статистики по коронавирусу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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