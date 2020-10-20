Управление здравоохранения Екатеринбурга официально ликвидировано

В Екатеринбурге ликвидируют управление здравоохранения, постановление подписал мэр Александр Высокинский. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Как ранее и планировалось, управление здравоохранения прекратит свое существование с 1 января 2021 года. Начальник Денис Демидов должен будет подать заявление в регистрирующий орган о ликвидации юридического лица.

Напомним, 4 августа заксобрание Свердловской области приняло закон о лишении Екатеринбурга полномочий в сфере здравоохранения. Вместо городского управления здравоохранения будет создан отдел территориального развития в минздраве. Кроме того, до 1 января 23 медицинских организации Екатеринбурга сменят учредителя. Среди них – 11 взрослых и 5 детских больниц, станция скорой помощи имени Капиноса, клинико-диагностический центр, городской центр медицинской профилактики, Екатеринбургский перинатальный центр, стоматологии № 1 и № 12, ведомственный архив горздрава. Также областными станут детский санаторий «Изоплит» и АНО «Объединение «Стоматология».

Ранее Денис Демидов заявлял, что переход не отразится на медицинском персонале – никаких сокращений сотрудников и пересмотра зарплат не планируется. Для горожан тоже ничего не поменяется, так как стандарты оказания медицинской помощи останутся прежними.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.20

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