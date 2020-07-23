Павел Креков объяснил, зачем отдавать медицину Екатеринбурга области

Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Екатеринбурга будет интегрирован в информационную систему Свердловской области Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, соответствующее постановление принято сегодня правительством во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. Согласно документу, муниципальный МИАЦ будет передан в областную собственность с 1 августа. Курировать его работу будет региональный Минздрав.

Замгубернатора Павел Креков объяснил, зачем это делать: «Это крупный шаг к объединению двух систем – региональной и муниципальной – для того, чтобы медицина была единой с точки зрения ведомственной подчиненности. Интеграция позволит избежать расхождений в базах данных, правильно выстраивать маршрутизацию пациентов, максимально эффективно использовать врачебные кадры», – отметил чиновник.

Все последующее решения, связанные с формированием единой системы здравоохранения в Свердловской области, будут приниматься дополнительно.

Напомним, ранее депутат областного заксо Вячеслав Вегнер сообщал, что с 1 января 2021 года в собственность Свердловской области перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту пишут, что это «позволит повысить эффективность оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области». «Не очень понятно, конечно, каким образом, но начальству виднее», – написал Вегнер на своей странице в фейсбуке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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