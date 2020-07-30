Первая стадия поглощения горздрава минздравом прошла беспрепятственно

Профильный комитет заксобрания сегодня сразу в трех чтениях одобрил законопроект, по которому полномочия горздрава Екатеринбурга с нового года перейдут минздраву Свердловской области.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Александр Ладыгин, от имени областного правительства документ депутатам представил замгубернатора Павел Креков (напомним, прежний министр здравоохранения Андрей Цветков вчера покинул должность, став профильным советником губернатора, а новый, Андрей Карлов, еще только осваивается в своем кресле). На заседании также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

На комитете прозвучала информация, что после перехода екатеринбургского горздрава в ведение области сотрудники управления здравоохранения администрации Екатеринбурга будут трудоустроены в областной минздрав. Реорганизация потребует выделения дополнительных 170 млн рублей из областного бюджета. Но, по мнению главы города, в результате реорганизации Екатеринбург сэкономит в несколько раз больше, а высвобожденные средства можно будет направить, например, на строительство школ.

По итогам обсуждения комитет единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать заксобранию принять законопроект во всех трех чтениях на ближайшем пленарном заседании – 4 августа.

Напомним, после вступления закона в силу в собственность Свердловской̆ области перейдут 23 муниципальных больницы Екатеринбурга. Ранее Александр Высокинский уже говорил, что для города эта реформа – благо. «Мы на сегодня остались 1-2 города в стране, где еще существует система муниципального здравоохранения. Но все госпрограммы, финансируемые из федерального бюджета, они про государственные больницы. Это государственная стратегия, там нет упоминаний о муниципальных учреждениях. И чтобы привлекать дополнительные средства на развитие нашей сферы здравоохранения, этот ход необходим», – заявил ранее Александр Высокинский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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