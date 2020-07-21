Слух дня: сразу два заместителя Цветкова могут уйти из минздрава в ближайший месяц

Сразу два заместителя министра здравоохранения Свердловской области могут в ближайшее время покинуть ведомство. О том, что такая информация обсуждается, «Новому Дню» сообщили несколько источников. Речь идет об Ирене Базите и Олеге Рейтблате. О причинах ухода сразу двух замов Андрея Цветкова не рассказывается, однако одна из версий, которую обсуждает медицинское сообщество, – это позиции самого министра, особенно сильно пошатнувшиеся после визита главы минздрава РФ Михаила Мурашко.

По информации собеседников агентства, первым может уйти Олег Рейтблат, который в конце июля отправится в отпуск, а после – уволится. «В Тюмень возвращается», – говорят слухмейкеры. Базите, в свою очередь, может остаться в системе облздрава, заняв пост в одном из медучреждений региона. В прошлом она была главным эпидемиологом региона.

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