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Вторник, 28 июля 2020, 15:21 мск

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Замгубернатора рассказал об увольнении Цветкова

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге прокомментировал информацию об увольнении министра здравоохранения Андрея Цветкова. «Андрей Игоревич достаточно опытный руководитель, много сделал для развития конкретного учреждения и системы здравоохранения. Такого рода решения принимаются руководителем региона, в ближайшее время о них станет известно, я их предвосхищать не буду. Это прерогатива главы региона», – уклончиво сообщил он.

Как ранее писал «Новый День», в ближайшее время будет подписан указ об увольнении Цветкова с должности главы регионального минздрава. Решение было практически сразу же после визита в Екатеринбург Михаила Мурашко, начались поиски сменщика. Новым министром здравоохранения, вероятнее всегостанет главврач ДГКБ №9 Андрей Карлов, кандидатура, по данным источников агентства, уже согласована. Дозвониться до будущего министра не удалось – он не отвечает на звонки корреспондента.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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