Креков: В Свердловской области растет количество тяжелых больных с Covid-19

В Свердловской области растет количество больных с коронавирусом, чье состояние врачи оценивают как средней тяжести или тяжелое. То же касается пациентов, которые не дышат самостоятельно, а подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом сокращается количество бессимптомных пациентов.

«У нас сокращается количество бессимптомников, увеличивается количество людей, когда есть внешние признаки заболевания. Эпидемия идет длительное время, поэтому увеличивается количество пациентов в средней степени тяжести и тяжелых, в том числе на ИВЛ. Степень тяжести больных выше, чем прежде. Мы к этому были готовы, мы создаем новые резервы реанимационных коек, чтобы иметь возможность дополнительно оказывать интенсивную помощь», – сказал вице-губернатор Павел Креков.

Также, по его словам, стало больше больных пневмонией. «Рост по предыдущей неделе не произошел, но от общего количества зафиксированных больных пневмонией – около 40% коронавирусные, а остальные обычные пневмонии», – отметил он.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали «Новому Дню», что из почти 13 тысяч случаев воспаления легких, зарегистрированных за четыре месяца, начиная с марта этого года, у 2820 пациентов был подтвержден диагноз Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

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