На покупку телефонов для бессимптомных больных коронавирусом из свердловского бюджета потратили 4 миллиона

Департамент информатизации и связи Свердловской области потратил 3 млн 990 тысяч рублей на смартфоны для бессимптомных коронавирусных больных, которые находятся дома. Деньги ушли оператору «Мотив». Документация к закупке размещена сегодня, хотя первые аппараты люди получили почти месяц назад.

Как сообщается на сайте госзакупок, департамент получит тысячу телефонов, стоимость каждого из них 3 990 рублей. Это смартфоны Vertex lmpress Stone. При этом такие телефоны можно найти в Екатеринбурге за 3 900 – в розницу, не оптом. Сколько стоят в розничной продаже эти телефоны у «Мотива», выяснить не удалось – судя по интернет-магазину провайдера, компания не торгует ни конкретно этой маркой, ни вообще смартфонами Vertex.

Закупка проводилась у единственного поставщика с мотивировкой о введении режима повышенной готовности. Выбор поставщика объясняется тем, что у «Мотива» наибольшее покрытие сетями связи стандарта 4G, а также тем, что оператор может поставить сразу тысячу нужных телефонов.

Документация выложена постфактум, 3 июня. И в закупке указано, что дата начала исполнения контракта – 29 мая. Эта же дата значится на подписанном директором департамента Гущиным госконтракте. Однако же сам оператор на своем сайте разместил пресс-релиз о предоставлении этих телефонов 25 мая с формулировкой «на прошлой неделе». В региональном оперштабе «Новому Дню» официально сообщали, что к 25 мая смартфоны Vertex lmpress Stone получили 25 человек. А еще 15 мая замгубернатора области Павел Креков на брифинге о раздаче телефонов бессимптомным пациентам говорил, что они закуплены и благодарил за помощь оператора. «Новый День» задал вопрос оперштабу, почему Креков благодарил оператора за помощь, а помог в итоге бюджет. Мы опубликуем ответ как только он будет получен.

Напомним, телефоны, которые купили за счет налогоплательщиков, выдаются не всем бессимптомным, находящимся дома. «Решение о выдаче смартфонов принимается каждый раз индивидуально по потребности», – сообщали ранее в оперштабе, не раскрывая, на каком основании можно отказаться от контроля по GPS.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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