Зараженных Covid-19 пациентов без симптомов отправят в обсерваторы

Большинство пациентов без симптоматики или с минимальной симптоматикой коронавируса в Свердловской области в ближайшее время будут изолированы в санаториях, на базах отдыха и других учреждениях, но не дома. Это делается, чтобы разгрузить коечный фонд – на сегодня свободны более 30% коек.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Если мы имеем около 600-700 пациентов без симптоматики или с минимальной симптоматикой, то можем ставить вопрос о переводе их на койки на санаторных базах или в других местах, но на закрытых пространствах. Это разгрузит койки в больницах. И мы основную массу не оставляем дома, как это делают во многих городах. Оставляем дома только минимум, тех, кто имеет возможность обеспечить себе полную изоляцию, например, живет в коттеджах, но их немного. Поэтому основную часть бессимптомников мы будем переводить не на домашнее проживание. Это разгрузит коечную сеть. В течение ближайших недель екатеринбургскую агломерацию переведем».

По словам Крекова, 58 пациентов, не имеющих симптоматики, уже помещены в места временного нахождения. Они находятся под медицинским наблюдением, в том числе с помощью телемедицины – для этого закуплены сотовые телефоны, помог один из мобильных операторов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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