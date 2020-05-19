Мэрия Москвы повторно оштрафовала профессора РУДН за нарушение самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая прикована к постели после неудачной операции, после резонансной истории о штрафе за нарушение самоизоляции получила извещение о повторном наказании. Сообщение об этом пришло накануне вечером.

Первый штраф Карабулатова получила за то, что не смогла скачать и установить на свой кнопочный телефон приложение московской мэрии «Социальный Мониторинг». Обещанный чиновниками смартфон ей никто не предоставил. Ситуация получила большой резонанс, о ней сообщили федеральные СМИ, в результате вечером в понедельник, по словам Карабулатовой, ей позвонили сотрудники Главного контрольного управления г. Москвы с извинениями.

«Вечером мне позвонила представительница Главконтроля. Она просто извинилась, сказала, что штраф снимут. Когда я получу официальное подтверждение о снятии штрафа, только тогда можно говорить, что часть правосудия все-таки свершилась», – отметила профессор на своей странице в «Фейсбуке». Аннулировать штраф пообещали в течение недели.

«Радоваться пока ещё рано, так как это направлено на то чтобы снизить градус негодования в обществе. Также я считаю, что правительство должно аннулировать все выписанные москвичам незаконные штрафы», – подчеркнула Карабулатова.

Позже профессор сообщила, что получила еще один штраф. «Друзья, вечером пришло письмо от 18 мая: оплатить штраф, – рассказала она. – Оказывается, не один штраф, а два. Как пояснил руководитель Главмониторинга, 2 постановления, 2 штрафа. Неужели за каждый штраф надо поднимать всю общественность!»

Карабулатова предположила, что Главконтроль столичной мэрии постарается свести скандал к извинениям перед ней, однако «дело не в этом». «Систему нельзя было запускать в таком сыром состоянии. На самом деле корень зла в тупой вере наших недалеких чиновников в искусственный интеллект. Сколько раз не объясняй, что чудес на свете не бывает, всё равно чиновники верят в мифы. Ну, как можно вводить в эксплуатацию систему с уровнем ошибок распознавания 10%! И даже если 1% ошибок! Бред, непрофессионализм. Ввели бы хоть в тестовом режиме, чтобы не позориться, – считает она. – Есть один выход: аннулировать ВСЕ ШТРАФЫ, выписанные с использованием распознавания лиц, и запретить приложение соцмониторинга как зловредное».

Руководителем Главконтроля г. Москвы является Евгений Данчиков. По информации из открытых источников, это сын депутата Государственной думы от «Единой России» Галины Данчиковой, избранной от Республики Саха (Якутия), и является членом думского комитета по бюджету и налогам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.05.20

Столичный парламент превращают в балаган: генпрокурора РФ попросили вмешаться в «дистанционную» Мосгордуму. / В России четвертый день подряд выявляют менее 10 тысяч заразившихся Covid-19 за сутки. / В Москве от коронавируса вылечили двух женщин старше 100 лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»