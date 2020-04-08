Стало известно, сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом

Лечение одного пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус нового типа Covid-19» может обойтись бюджету в 570 тысяч рублей. Это максимальная сумма при тяжелых формах течения заболевания. Об этом «Новому Дню» рассказали в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области. Там уточнили, что лечение «легких» пациентов будет стоить от 45 тысяч рублей.

Установлены и тарифы на медицинское сопровождение тех, кто контактировал с зараженными, но в итоге не заболел, – это около 8 тысяч рублей. Самая недорогая для бюджета медицинская услуга, связанная с распространением коронавируса нового типа, – это исследование на выявление вируса в организме. Тестирование, согласно тарифному соглашению, стоит 680 рублей. «Мы полагаем, что их будет проведено порядка 100 тысяч. Однако точно прогнозировать сложно, заболевание новое», – сказали агентству в ТФОМС региона, уточнив, что параметры бюджета системы ОМС позволяют без ограничения оплачивать лечение и тестирование на коронавирус.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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