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Среда, 11 ноября 2020, 14:39 мск

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Третья фаза испытаний показала эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 92%

По итогам промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции составила 92%. Об этом сообщается на сайте, посвященном российскому препарату.

В настоящее время 40 тысяч добровольцев в 29 медицинских центрах России принимают участие в фазе III клинических испытаний «Спутник V». Из них более 20 тысяч были вакцинированы первой дозой препарата и более 16 000 – как первой, так и второй дозами.

«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких неожиданных нежелательных эффектов в ходе испытаний выявлено не было. Некоторые из привитых добровольцев имели кратковременные незначительные побочные явления, такие как боль в месте инъекции, гриппоподобный синдром, включая лихорадку, слабость, усталость и головную боль.

Стоит отметить, что начале ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что разрабатываемая ими вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%.

Центр Гамалеи, который занимается разработкой «Спутник V», предоставит полный отчет о клинических испытаниях после завершения третьей фазы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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