Три алтайских медика заразились коронавирусом после вакцинации

В Алтайском крае три медика заразились коронавирусной инфекцией после того, как им поставили вакцину от Covid-19 «Спутник V» разработки центра Гамалеи. Об этом сообщает краевой минздрав. По мнению ведомства, у них не успел сформироваться иммунитет.

Как отмечает минздрав, в числе первых препарат получили 42 медработника, трое из них заболели ковидом.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел, – полагают в ведомстве. – Только это могло стать причиной заражения медиков».

В минздраве, впрочем, не уточняют, сколько времени прошло после вакцинации и сколько прививок получили медики.

Напомним, что вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V») двухкомпонентная. Человек получает вторую дозу препарата через три недели после первой инъекции. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, его можно считать только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, указывает ведомство, ссылаясь на информацию разработчиков вакцины.

«Спутник V» был зарегистрирован в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины, в ходе которых планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился один из участников испытаний вакцины «Спутник V» – 60-летний депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. «Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться», – отметил парламентарий. Он допустил, что ему поставили не вакцину, а плацебо. Впрочем, могут быть и другие объяснения, почему он заразился.

Позже директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что некоторые участники пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом. Количество заразившихся добровольцев ученый не назвал, отметив, что заболевшие волонтеры могли получить плацебо.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 11.11.20

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