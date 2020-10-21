Депутат Госдумы, принимавший участие в испытаниях антиковидной вакцины, заболел коронавирусом

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят.

Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ – положительный результат подтвердился».

Гартунг подчеркивает: «Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться».

Отметим, что 60-летний Гартунг, по его словам, был одним из добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Теперь он предполагает, что настоящую вакцину ему не ставили – это было плацебо. Впрочем, возможны и другие объяснения, почему он заразился.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.20

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