Участники испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

Некоторые участники испытаний вакцины российского производства от коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на Covid-19. Об этом сообщил директор разработавшего препарат центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Количество заразившихся добровольцев не называется. Ученый отметил, что заболевшие участники исследований, могли получить не вакцину, а плацебо, передает РИА «Новости». По его словам, на сегодняшний день оперативно установить, кто получал препарат, а кто плацебо нельзя. Это станет возможным только после окончания этапа клинических испытаний в середине ноября.

Александр Гинцбург также напомнил, что жалоб на здоровье от участников первых клинических испытаний, которые проходили летом, не было.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразился один из участников испытаний вакцины «Спутник V» – 60-летний депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг. «Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться», – подчеркнул парламентарий, добавив, что, вероятно, настоящую вакцину ему не ставили – это было плацебо. Впрочем, возможны и другие объяснения, почему он заразился.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.10.20

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