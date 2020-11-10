Путин анонсировал скорую регистрацию третьей вакцины от Covid-19

Президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Путина, в стране уже есть две зарегистрированные вакцины, скоро будет зарегистрирован третий препарат.

Президент также заявил об эффективности и безопасности отечественных вакцин, отметив, что это уже доказанные факты. По его словам, люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают либо у них есть симптомы в самом легком виде, передает RT.

Как сообщал «Новый День», первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю. Президент РАН Александр Сергеев ранее заявлял, что испытания вакцины проходят «пока очень обнадеживающе». По его словам, у добровольцев фактически нет нежелательных побочных явлений. Сергеев уточнил, что у участников испытаний нет субфебрильной температуры (в пределах 37,1-38 градусов).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.20

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