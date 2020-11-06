Минздрав РФ отслеживает россиян, получивших вакцину от covid-19, через портал госуслуг

Минздрав РФ получает через портал госуслуг информацию о примерно половине вакцинированных от коронавируса. «Мы видим практически в режиме реального времени обратную связь по действию вакцины на организм человека», – заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев сегодня на заседании за круглым столом в Госдуме.

«Вакцина, которая была зарегистрирована и начала применяться, сейчас введена в гражданский оборот и активно применяется для вакцинации медработников и учителей, – отметил он. – У нас изначально было предусмотрено, что эта информация также учитывается в регистре вакцинированных. Это были два ресурса (первый – регистр заболевших коронавирусной инфекции, – ред.), которые были взаимосвязаны в самом начале между собой. В результате первое, что мы можем видеть под этой синергией – когда человек вакцинирован, он получает уведомление на портале госуслуг о том, что он может пройти и заполнить дневник самонаблюдения, и в результате мы практически в режиме реального времени получаем обратную связь о тех реакциях, которые человек получает после введения вакцины».

По словам чиновника, дневник соглашается заполнять около 50% граждан, получивших новую вакцину от коронавируса, и в Минздраве считают это «очень хорошей цифрой». «Им это очень нравится, они изо дня в день заполняют дневник вакцинации, и в результате мы видим практически в режиме реального времени обратную связь по действию вакцины на организм человека и о возможных каких-то негативных реакциях – слава Богу, таких нет», – заключил Пугачев.

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тысяч добровольцев.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован до конца года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что массовая вакцинация в России может начаться в конце 2020 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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