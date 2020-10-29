Путин назвал вероятные сроки начала массовой вакцинации от Covid-19

Президент России Владимир Путин озвучил возможные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в стране.

Глава государства в ходе форума «Россия вперед!» отметил, что антиковидная вакцина уже поступила во все регионы, и выразил надежду, что «к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года».

Путин при этом назвал обе зарегистрированные отечественные вакцины от центра Гамалеи и центра «Вектор» «безопасными и эффективными», напомнив, что «на подходе и третья вакцина».

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса, «ГамКовидВак» («Спутник V») разработки центра Гамалеи, была зарегистрирована в августе и выпускается при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. В настоящее время в Москве проходят пострегистрационные испытания этой вакцины. Планируется привить около 40 тыс. добровольцев.

Вторая отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор», была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч человек в разных регионах России. Препарат также проверят на 150 добровольцах старше 60 лет.

Еще одна российская вакцина от коронавируса разработана центром имени Чумакова Российской академии наук. В тестировании препарата задействованы 300 добровольцев. Клинические исследования вакцины завершатся к декабрю. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован до конца года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.20

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