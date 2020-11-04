Заболел депутат-фармацевт: «Как я не долбил вирус профилактически, он интенсивно жевал лейкоциты»

Еще один депутат Государственной Думы от Свердловской области публично объявил, что заразился коронавирусом нового типа. Это – единоросс Александр Петров, отец председателя совета директоров фармацевтического предприятия «Медсинтез». Предприятие производит, помимо прочего, препарат «Триазавирин», который свердловские власти используют для профилактики Covid-19.

«Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов. Платно, но четко все было и быстро. Привет прилетел через часы. Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость. И все. А анализах дьявол и закопан, – поделился депутат на странице в Фейсбуке. – Как я не долбил вирус профилактически, он интенсивно жевал лейкоциты и формировал свой тайный микротрамбоз. Смотрите за показателями, даже если кажется, что все хорошо. Врач сказал, что в его практике часто у переболевших инфаркт или микроинфаркт через три- четыре недели. P.S. Вирус , я не храбрый , я буду умным. Сделаю вакцину «Урал» и тебя кончу. С нами Бог. Берегите себя» (орфография и пунктуация авторская, – прим.ред).

Напомним, в мае Александр Петров говорил агентству, что пытается получить дополнительную строчку в инструкции к препарату «Триазавирин» о том, что лекарство работает против коронавируса. А в конце июля свердловские власти заявили о том, что намерены закупить «Триазавирин» для профилактики Covid-19 у людей из групп риска, контактных, волонтеров, и так далее. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что будут выделены «очень серьезные средства для закупки безрецептурных препаратов, безопасных для организма». Речь шла, по его словам, и о покупке «Триазавирина». «Многие его принимают и, кстати, он показывает свою эффективность как профилактическое средство», – заявил чиновник.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 04.11.20

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