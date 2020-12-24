В 2020 году поставки уральских аппаратов ИВЛ за рубеж выросли в 34 раза

В 2020 году из-за пандемии коронавируса возник огромный спрос на продукцию свердловских приборостроительных предприятий. В частности, в 34 раза увеличился объем поставок уральских аппаратов искусственной вентиляции легких за рубеж, сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. По его словам, сначала был удовлетворен внутренний спрос на медицинские приборы, поэтому сейчас в регионе нет дефицита аппаратов.

«Часть продукции Уральского приборостроительного завода поставлялась в США, уходила туда с наклейками. Мы точно отрабатывали заявки по поставкам в три области Узбекистана, также были поставки в Киргизию. Также разговаривали про Молдавию, Пакистан и Иран, но информации о конечных поставках в эти страны у меня сейчас нет», – рассказал Василий Козлов на пресс-конференции в ТАСС.

Чиновник также выступил в защиту аппаратов «Авента М», которые производит УПН. Приборы были раскритикованы после случаев возгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Если позволите, я приведу пример. То, что слышал от врачей. Сейчас медики проводят такую терапию: они меняют на аппаратах ИВЛ режимы подачи кислорода и получают эффект, когда легкие больного начинают активнее работать и бороться с инфекцией. Так вот, наши аппараты «Авента М» позволяют регулировать режимы, а в зарубежных аппаратах такой функции нет», – заявил Козлов.

Напомним, в мае 2020 года в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге случились пожары, в которых погибло несколько пациентов. Причиной возгорания могла стать перегрузка аппаратов ИВЛ, поставленные в медучреждения уральским заводом. После внеплановой проверки Росздравнадзор выявил нарушения в производстве аппаратов, однако прямой связи с происшествиями в больницах ревизоры не нашли. Впоследствии Уральский приборостроительный завод был оштрафован на 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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