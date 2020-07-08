Росздравнадзор выявил нарушения в производстве уральских аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор завершил внеплановую проверку Уральского приборостроительного завода, где производят аппараты ИВЛ «Авента-М». Выезд специалистов был связан со случаями возгорания приборов в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Пожары повлекли гибель пациентов.

В заключении Росздравнадзора сообщается, что в ходе проверки были выявлены «нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» по ТУ 9444-004-07509215-2010 с принадлежностями» (регистрационное удостоверение ФСР № 2010/09268 от 19.02.2016) эксплуатационной и технической документации». Однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи между выявленными нарушениями и случившимися пожарами в больницах.

По предписанию Росздравнадзорв Уральский приборостроительный завод обязан отозвать аппараты «Авента-М», находящихся в обращении, и провести их перепроверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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