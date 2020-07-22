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Среда, 22 июля 2020, 16:31 мск

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Уральский производитель аппаратов ИВЛ возобновил поставки «Авента М» в больницы

Фото ДИП Свердловской области

Уральский приборостроительный завод возобновляет поставки аппаратов ИВЛ «Авента М» после внеплановой проверки Росздравнадзора, связанной со случаями возгорания оборудования в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М». С 22 июля АО «УПЗ» возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов. Также проводятся работы по перепроверке ранее поставленных изделий на местах установки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия.Напомним, по итогам проверки Росздравнадзор нашел нарушения производственных процессов на УПН при изготовлении медицинского оборудования, а также несоответствие аппаратов ИВЛ эксплуатационной и технической документации. При этом экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи между выявленными нарушениями и случившимися пожарами в больницах в мае этого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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