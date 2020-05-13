Росздравнадзор запретил использовать уральские ИВЛ после гибели пациентов в Санкт-Петербурге и пожара в больнице в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе и поставленные в российские больницы, временно нельзя использовать. Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких после инцидентов в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге. «Причина организации контрольно-надзорных мероприятий – возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Свердловской области, где и произвели эти аппараты, тоже приостановили их использование. «Речь идет о медицинском оборудовании, произведенном после 1 апреля 2020 года. Такие аппараты действительно имеются в резерве нескольких медицинских учреждений, работающих в регионе. Последние закупки были сделаны в рамках работы по перепрофилированию коек и оснащению их кислородом и аппаратами ИВЛ на случай роста заболеваемости COVID-19 и ухудшения эпидемиологической обстановки. Однако к данному моменту необходимости в их использовании не возникало», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе региона, уточнив, что на 12 мая на ИВЛ находятся менее 3% пациентов с коронавирусом.

Ранее от использования аппаратов отказались в самой больнице в Санкт-Петербурге, а также в США.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе с визитом в Свердловскую область приезжал глава минпромторга РФ Денис Мантуров, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он осматривал производства, где выпускают аппараты ИВЛ. «Свердловская область остается лидером по производству аппаратов ИВЛ: три из четырех предприятий, выпускающих такую технику в России, работают на территории нашего региона. Это Уральский приборостроительный завод, компания «Тритон-Электроникс» и Уральский оптико-механический завод. Оборудование, производимое предприятиями, используется не только в лечебных учреждениях Среднего Урала, но и всей страны. С началом пандемии коронавируса свердловские предприятия мобилизовались на существенное увеличение объемов выпускаемой техники», – сообщал 8 мая департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что еще 22 апреля Куйвашев делал пост в своем инстаграме, предлагая вакансии на Уральском приборостроительном заводе – потребность в сотрудниках возникла, по его словам, из-за необходимости увеличить производство аппаратов ИВЛ. «В Екатеринбурге производство аппаратов на Уральском приборостроительном заводе должно увеличиться в 10 раз. В связи с этим предприятию очень нужны новые сотрудники – 236 человек. Уральскому приборостроительному заводу требуются: 10 слесарей механосборочных работ, 78 слесарей-сборщиков РЭАиП, 32 монтажника РЭА для сборки жгутовой продукции, 94 регулировщика РЭА, 18 контролеров сборочно-монтажных и ремонтных работ, 4 контролера станочных и слесарных работ», – писал он.

Накануне в Северной столице во время пожара в медучреждении, где лечат пациентов с коронавирусом, вспыхнул пожар, погибли несколько пациентов. По факту трагедии возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, пожар мог начаться из-за перегрузки аппарата ИВЛ – некоторые СМИ сообщают, что он перегрелся и воспламенился, некоторые – что произошло короткое замыкание.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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