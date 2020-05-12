Больница Петербурга отказалась от уральских аппаратов ИВЛ до завершения расследования причин пожара

Росздравнадзор приступил к проверке качества и безопасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в больницах Москвы и Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», в больнице Святого Георгия в последние месяцы по контракту были установлены новые аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ). На предприятии агентству подтвердили, что осуществляли поставки в данное медучреждение, однако отметили, что не знают, «какие аппараты были установлены в зоне возгорания».

Начальник службы реанимации петербургской больницы Владимир Сулим уточнил, что утром во вторник загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М». Согласно информации на сайте УПЗ, аппараты ИВЛ «Авента-М» производит этот завод.

По словам Сулима, аппараты «Авента-М» были поставлены больнице 1 мая, до инцидента претензий к ним не было. Он также сообщил, что больница прекращает эксплуатацию этих аппаратов ИВЛ «до получения итогов расследования», передает «Интерфакс». Больница будет использовать другие аппараты ИВЛ, которые есть в арсенале медучреждения.

Напомним, пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел рано утром 12 мая. Огонь вспыхнул на шестом этаже, где лежали пациенты с коронавирусом. По уточненным данным прокурора Выборгского района города Павла Данилова, в палате реанимации, где произошел пожар, находились четыре пациента, подключенные к аппаратам ИВЛ, они погибли. Пятый погибший пациент находился в соседней палате, причина его смерти устанавливается, передает ТАСС.

По факту возгорания в больнице Святого Георгия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Свою проверку проводит прокуратура Санкт-Петербурга. Рассматривается несколько версий причины возгорания аппарата ИВЛ – короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

Москва, Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Москва, Санкт-Петербург. Другие новости 12.05.20

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