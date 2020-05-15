Полпред: «Горящие ИВЛ – это огромные репутационные потери»

На этой неделе Росздравнадзор запретил эксплуатацию ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода – после двух пожаров. Первый произошел в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, второй – в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге. Во втором случае погибли люди.

«Горящие ИВЛ – это огромные репутационные потери. Мы очень сопереживаем людям, потерявшим своих родных. Но давайте дождемся выводов следствия. Почему произошли эти пожары, мы не знаем, надо разбираться. Но мы очень переживаем за ситуацию. У нас три завода делали ИВЛ, на них надеялась вся страна, производство было развернуто фактически с колес. Давайте не будем торопиться с выводами и подождем следствия», – прокомментировал ситуацию полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что, вероятно, причиной возгорания стали уральские аппараты ИВЛ. Сейчас ведется расследование – по факту трагедии возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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