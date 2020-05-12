Аппарат ИВЛ в больнице Санкт-Петербурга, где вспыхнул пожар, может оказаться уральского производства

Аппарат искусственной вентиляции легких, из-за которого по одной из версий мог произойти пожар в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге, мог быть сделан на Уральском приборостроительном заводе. На предприятии подтвердили, что поставки в данное медучреждение были. «Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», – прокомментировали на УПЗ.

Как ранее писало РИА «Новый День», пожар в реанимации больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел рано утром 12 мая. Огонь вспыхнул на шестом этаже, где лежали пациенты с коронавирусом. Всего в отделении было 16 больных. Пятерых спасти не успели, люди погибли от отравления продуктами горения.

По данным источника «Интерфакса», пожар мог начаться из-за перегрузки аппарата ИВЛ. Как отметил собеседник агентства, медоборудование работает на пределе, аппарат ИВЛ перегрелся и воспламенился. В то же время источник ТАСС сообщил, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ или его неисправность. Телеграм-канал Baza меж тем сообщает, что возгорание началось из-за воспламенения кислородной смеси в аппарате ИВЛ. Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что причиной пожара, по предварительным данным, стала «неисправность в электрооборудовании», в результате произошло короткое замыкание.

Как стало известно «Новому Дню», в больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге в последние месяцы были установлены новые аппараты ИВЛ – произведенные на Уральском приборостроительном заводе. По данным контракта на «Госзакупках», всего больница до конца 2020 года планировала закупить 237 аппаратов ИВЛ на общую сумму свыше 441 миллиона рублей.

На Уральском приборостроительном заводе «Новому Дню» подтвердили, что осуществляли поставки в данное медучреждение.

«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», – сообщили в пресс-службе УПЗ.

Отметим, что в конце апреля минздрав Свердловской области сообщал на страницах официальной «Областной газеты», что Уральский приборостроительный завод поставил 16 аппаратов ИВЛ в больницы региона. В каких именно учреждениях находятся эти аппараты, не уточнялось. Данный вопрос «Новый День» адресовал региональному оперштабу по борьбе с коронавирусом. Но ответа пока нет.

Добавим, что по факту возгорания в больнице святого Георгия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Свою проверку проводит прокуратура Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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