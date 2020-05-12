При пожаре в петербургской больнице погибли 5 пациентов на ИВЛ

В Санкт-Петербурге в результате пожара в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, погибли 5 пациентов отделения реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации городского управления МЧС, пожар в больнице Святого Георгия по адресу Северный проспект, 1 вспыхнул утром во вторник, 12 мая.

Пожарные выехали на место ЧП в 6:23. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место инцидента в 6:29. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности. Огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на шестом этаже. В 6:55 пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают 15 единиц техники МЧС и 75 человека личного состава. Из больницы эвакуированы 150 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В МЧС о пострадавших не сообщают. Между тем информагенства со ссылкой на источники в экстренных службах информируют о пяти жертвах пожара. По их данным, возгорание произошло в отделении реанимации. По предварительной информации, погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.

По информации источника РИА «Новости», причиной возгорания, предположительно, стала «неисправность в электрооборудовании» – короткое замыкание.

Напомним, в субботу, 9 мая, пожар случился в больнице №50 в Москве, где лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате погибла одна пациентка. По одним данным, причиной пожара стало возгорание кислородного баллона в отделении реанимации. По другой информации, огонь вспыхнул из-за неисправности в аппарате ИВЛ. Ведется расследование.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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