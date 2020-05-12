СКР и прокуратура расследуют гибель пациентов при пожаре в коронавирусной реанимации

Следователи возбудили уголовное дело после гибели в пожаре пяти пациентов больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированной под лечение больных Covid-19.

По факту трагедии возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, отмечая, что «количество погибших и пострадавших уточняется».

Ранее источники информагентств сообщили, что при пожаре погибли 5 пациентов отделения реанимации. У них был подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция Covid-19». При этом отмечалось, что все жертвы были подключены к аппаратам ИВЛ.

Добавим, что пожаром в больнице занялась прокуратура Санкт-Петербурга. По данным факту проводится проверка. «В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», – говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре также отметили, что по итогам проверки «при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования».

Пожар в реанимации на шестом этаже, где находились пациенты с коронавирусом, произошел утром 12 мая. Всего в отделении находились 16 больных, девятерых медикам удалось эвакуировать в другое крыло, уточняет телеграм-канал Mash. Пятерых спасти не успели, люди погибли от отравления продуктами горения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

По данным источника «Интерфакса», пожар мог начаться из-за перегрузки аппарата ИВЛ. Как отметил собеседник агентства, медоборудование работает на пределе, аппарат ИВЛ перегрелся и воспламенился. В то же время источник ТАСС сообщил, что к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность. Телеграм-канал Baza меж тем сообщает, что возгорание началось из-за воспламенения кислородной смеси в аппарате ИВЛ.

Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что причиной пожара, по предварительным данным, стала «неисправность в электрооборудовании», в результате произошло короткое замыкание.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.05.20

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