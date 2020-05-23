В Татарстане по факту гибели людей на пожаре в больнице возбудили дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту пожара в больнице Зеленодольска, в ходе которого погибло три человека. Изначально сообщалось о двух жертвах, но позже в Минздраве республики заявили, что число погибших возросло до трех человек, а пожар не связан с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщили пресс-службе СУ СКР по Татарстану, в результате пожара в одной из больниц Зеленодольска погибли двое пациентов 1939 и 1944 годов рождения. Еще одного пациента доставили в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, позже он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности» (ст.219 УК РФ).

По предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, где находились четверо мужчин. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. В пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщили, что из здания были эвакуированы 88 человек.

ТАСС сообщал, что на пожаре также пострадали четыре человека: двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения. Позже, как передает РИА «Новости», один из пострадавших скончался. В Минздраве отметили, что пациенты не были инфицированы Covid-19.

Как писал «Новый День», в мае произошли пожары в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, при которых погибли шесть человек. Вероятной причиной возгораний стали аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода «Авента-М».

В итоге Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что эти аппараты временно нельзя использовать. Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 23.05.20

В авиакатастрофе пассажирского самолёта в Пакистане есть выжившие. / Конфетки для дедки: челябинские единороссы не понимают, почему разгорелся скандал вокруг праймериз и пенсионеров. / Вас предупреждали: ответным огнём артиллерии ДНР уничтожены украинские миномётчики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»